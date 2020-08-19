РИАМО - 19 авг. В России зарегистрировали 93% кандидатов, подавших в 2020 году заявки на участие в выборах в рамках избирательных кампаний всех уровней, отказ получили лишь 5% кандидатов, главная причина отказа в регистрации – непредоставление документов, нужных для выдвижения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У нас процент отказов с 2016 года довольно низкий. Он никогда не превышал 6-7% – это говорит о том, что наши коллеги в регионах очень доброжелательно относятся к кандидатам. В этом году (зарегистрировано – ред.) 93% кандидатов на выборы, при этом 5% было отказано в регистрации, а 2% утратили свой статус», – сказала на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Она добавила, что главная причина отказа в регистрации – непредоставление документов, нужных для выдвижения. Многие кандидаты не представили достаточное количество достоверных подписей избирателей/депутатов. В общей сложности выдвинуто свыше 171 тысячи кандидатов.

«31 кандидат участвует в довыборах депутатов Госдумы, из них зарегистрировано 80%, или 25 человек. Отказано 10%, или трем кандидатам». На выборы губернаторов было выдвинуто 147 кандидатов и 61%, или 89 человек, зарегистрированы. Отказано было 31%, или 46 кандидатам», – уточнила Памфилова.

Для участия в выборах депутатов региональных парламентов избиркомы зарегистрировали 6 227 кандидатов.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в России пройдут выборные кампании различных уровней, включая выборы глав 18 регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах Российской Федерации.