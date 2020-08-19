РИАМО - 19 авг. Жители Подмосковья, состоящие на учете в службе занятости, чаще всего ищут работу продавцами и водителями, сообщила РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она уточнила, что в настоящее время на учете в подмосковных центрах занятости населения в качестве безработных состоят более 144 тысяч человек.

«Наиболее востребованными профессиями среди безработных граждан при поиске работы являются продавец, водитель автомобиля, кладовщик и повар», - сказала Фаевская.

По ее словам, всего подмосковные работодатели заявили более 49 тысяч вакансий.

«Заявленная работодателями потребность по рабочим специальностям, без учета вакансий, на которые принимают иностранную рабочую силу, составляет 27 160 человек. На должности специалистов различных профилей (так же без учета вакансий, доступных для мигрантов) требуются 12 311 человек», - заключила Фаевская.

Названа средняя зарплата полицейского и медсестры в Подмосковье>>