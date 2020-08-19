РИАМО - 19 авг. Подмосковные работодатели разместили через службу занятости более 49 тысяч вакансий, больше всего востребованы полицейские, медсестры, подсобные рабочие и уборщики, сообщила РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Средняя зарплата на должности полицейского составляет 41 047 рублей в месяц, медсестрам в среднем предлагают 27 481 рубль в месяц. Также работодатели нуждаются в специалистах, инженерах и охранниках», - сказала Фаевская.

Она добавила, что среди рабочих специальностей наиболее востребованы подсобные рабочие. Их средняя заработная плата в регионе составляет 20 849 рублей. Также работодатели нуждаются в услугах уборщиков производственных и служебных помещений, на этой позиции можно в среднем получать 17 527 рублей в месяц.

Среди рабочих профессий в Подмосковье также востребованы дворники, водители и швеи.

По словам Фаевской, на учете в службе занятости в настоящее время состоят свыше 144 тысяч безработных. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,49%.

Согласно данным на портале «Работа в России», из-за угрозы распространения коронавируса более 108 тысяч человек в Подмосковье находятся на временной удаленной работе.

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