РИАМО - 19 авг. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов во время церемонии прощания с худруком театра «Содружество актеров Таганки» Николаем Губенко заявил, что если театр обратится в думу с предложением присвоить ему имя артиста, то Мосгордума это предложение поддержит.

Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходит в среду в столичном театре «Содружество актеров Таганки». В 15:00 его похоронят на Кунцевском кладбище.

«Я думаю, что если театр обратится в Московскую городскую думу с предложением, чтобы театр, созданный и оберегаемый Николаем Николаевичем Губенко, в дальнейшем носил имя «Содружества актеров Таганки имени Николая Губенко», мы наверняка его поддержим», — сказал Герасимов.

В ответ на его слова зал взорвался продолжительными аплодисментами.

Губенко — советский и российский актер, режиссер и сценарист. Зрителям он известен своими киноролями в фильмах «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину» и другим. Он также основал и руководил театром «Содружество актеров Таганки».