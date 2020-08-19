РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили еще семь новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе 2 233 подтвержденных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 151 случай коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 155 человек. Выздоровели и выписались 49 920 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 233 подтвержденных случая заболевания», - говорится в сообщении.

18 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 226.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.