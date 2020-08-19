РИАМО - 19 авг. В подмосковные школы с 1 сентября пойдут более 940 тысяч детей, они будут заниматься очно, во время учебного процесса в образовательных учреждениях будут соблюдаться меры безопасности, сообщила журналистам министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Все школы 1 сентября у нас открываются для очного посещения. Мы планируем принять 942 тысячи детей. Это на 38 тысяч больше, чем в прошлом году. Все дети у нас будут заниматься очно», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что во время учебного процесса будут соблюдаться все правила безопасности. Во всех учебных заведениях будет проведена дезинфекция, она же будет проводиться на постоянной основе в течение всего учебного процесса. На входе у всех детей будет замеряться температура тела. Если она будет завышена, то ребенок допускаться до занятий не будет.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области усилило работу по контролю за подготовкой школ к новому учебному году.

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