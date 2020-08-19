РИАМО - 19 авг. В подмосковные школы с 1 сентября пойдут более 940 тысяч детей, они будут заниматься очно, во время учебного процесса в образовательных учреждениях будут соблюдаться меры безопасности, сообщила журналистам министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она добавила, что во время учебного процесса будут соблюдаться все правила безопасности. Во всех учебных заведениях будет проведена дезинфекция, она же будет проводиться на постоянной основе в течение всего учебного процесса. На входе у всех детей будет замеряться температура тела. Если она будет завышена, то ребенок допускаться до занятий не будет.
Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области усилило работу по контролю за подготовкой школ к новому учебному году.
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