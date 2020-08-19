РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 авг. Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 151 новый случай заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 155 человек. Выздоровели и выписались 49 920 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 496 (+17)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.