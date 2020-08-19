19 августа православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, по-народному – Яблочный Спас. Издревле с этого дня разрешалось есть яблоки и блюда из других плодов нового урожая. Теперь же его празднуют не только приверженцы традиций, но и обычные любители полакомиться этим фруктом. Повара предлагают меню на любой вкус: от печеного яблока по бабушкиному рецепту до итальянского пирога с джелато. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные предложения от столичных заведений.

Яблочный пирог с джелато в Osteria Bianca

Блюда средиземноморской кухни, приготовленные под руководством шеф-повара-итальянца, стоит оценить в Osteria della Piazza Bianca. Даже такой привычный яблочный пирог здесь заиграл новыми вкусовыми оттенками: он подается к столу с замороженным десертом из свежего коровьего молока, сливок и сахара – джелато. Кстати, от обычного мороженого он отличается низким содержанием жиров, что придется по вкусу не только гурманам, но и любителям здорового питания.

Адрес: ул. Лесная, д. 5A

Цена: 450 рублей

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Взбитые яблоки в Ruski

Шеф-повар Ruski Александр Волков-Медведев отбирает лишь самые хрустящие, сладкие и ароматные фрукты для уникального десерта «взбитые яблоки». Блюдо готовится с четырьмя текстурами, отличающимися по вкусу: сладкие яблоки, обжаренные с медом, воздушная яблочная пена, освежающий сорбет и, наконец, тающие во рту чипсы из взбитого с белком яблочного сока. Десерт любим как москвичами, так и иностранцами.

Адрес: 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 2 (небоскреб «Око»), 85-й этаж

Цена: 530 рублей

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Гусиная ножка с яблоками в «Гусятникофф»

Этот ресторан на Таганке, расположившийся в старинном особняке, славится классическими блюдами национальной кухни. Яблочный Спас тут предлагают отметить в атмосфере купеческого быта, заказав ножку гуся с яблоками. Нежное мясо запекается в медовой глазури и сервируется горкой фрукта в соусе и веточкой розмарина. Цена, конечно, кусается – за порцию придется выложить под 2 тысячи рублей, но многие гурманы уверяют, что оно того стоит. Запить все это великолепие можно яблочно-имбирным лимонадом.

Адрес: ул. Александра Солженицына, д. 2А

Цена: 1 950 рублей за порцию

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150 сортов сидра в Ciderella

Кто сказал, что отмечать день урожая можно только угощаясь сытными блюдами? В баре Ciderella предлагают провести его за бокалом крепкого сидра, выбор которого здесь самый богатый во всей Москве – более 150 сортов. Тут наливают из кранов напитки из разных стран мира, в том числе от основных российских производителей. Например, четыре вида российского «Щедрина» (в том числе один представленный в Ciderella эксклюзивно), немецкий апфельвайн Bembel, английский Marstonʼs, ирландский Magnerʼs, французский Tavern и многие другие.

Адрес: ул. Никольская, д. 11-13, стр. 1

Цена: от 250 до 3 000 рублей

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Паштет с маринованными яблоками в AQ Kitchen

Ресторан Адриана Кетгласа со своим ярким и соблазнительным меню давно задал тон свежим гастрономическим трендам. Визитная карточка заведения – AQ-паштет из птицы с маринованным в пряных специях яблоком. Это блюдо здесь, без преувеличения, подается на каждый второй стол. Помимо сезонного фрукта, для приготовления шеф использует мясо цесарки и куриные потроха. Выглядит блюдо тоже необычно: мясная начинка слеплена в форме утенка и покрыта оранжевой апельсиновой глазурью.

Адрес: ул. Большая Грузинская, д. 69

Цена: 670 рублей

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Печеное яблоко в «Мари Vanna»

Интерьер «Мари Vanna» со старым телевизором, черно-белыми фотографиями на стенах, расписной посудой, самоваром и хрусталем сам располагает вспомнить – или вообразить – теплое советское детство. Неудивительно, что посетителям здесь предлагают такие же атмосферные и домашние блюда. На Яблочный Спас сюда стоит прийти за традиционным фруктовым десертом – яблоком, запеченным с медом и орехами «по бабушкиному рецепту».

Адрес: Спиридоньевский пер., д. 10А

Цена: 380 рублей

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Салат с тыквой, хумусом и яблоком в Burger & Pizzetta

Практически в каждом разделе меню ресторана Burger & Pizzetta можно найти разнообразные блюда, главная роль в которых отведена ингредиентам растительного происхождения. Вегетарианцам стоит обратить внимание на салат с тыквой, хумусом и яблоком. Одновременно легкий и питательный, он недолго готовится и удивит гостей необычным сочетанием вкусов.

Адрес: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европейский»), 2-й этаж, атриум «Берлин»

Цена: 320 рублей