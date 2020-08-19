РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 авг. Полицейские в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступили заявления от 23 местных жителей о кражах велосипедов из подъездов и с лестничных площадок домов на улицах Лунная, Корнеева, Каширское шоссе. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 38-летний местный житель, подозреваемый в совершении данных преступлений. Часть похищенного имущества возвращена владельцам», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». Домодедовским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.