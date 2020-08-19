РИАМО - 19 авг. Гроб с телом художественного руководителя театра «Содружество актеров Таганки» вынесли из здания театра под продолжительные аплодисменты, передает в среду корреспондет РИАМО.

В среду днем родные, коллеги, друзья и простые москвичи пришли проститься к театру «Содружество актеров Таганки» с художественным руководителем театра, заместителем председателя Мосгордумы Николаем Губенко.

Церемонию прощания посетили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Мосгордумы Лариса Картавцева и Евгений Герасимов, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие.

Гроб вынесли на улицу под громкие аплодисменты собравшихся, которые не смолкали до отъезда катафалка. Катафалк отправится на Кунцевское кладбище, где и пройдут похороны Николая Губенко.

Губенко скончался 16 августа, ему было 78 лет.

Губенко был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост зампреда Мосгордумы.

С 1993 года Губенко был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки».