РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 авг. В театре «ФЭСТ» городского округа Мытищи 3 сентября состоится премьерный показ спектакля Павла Конивца «2411 дождей», говорится в сообщении пресс-службы театра.

34-й сезон подмосковного театра драмы и комедии «ФЭСТ» открывается 3 сентября премьерной постановкой пьесы «2411 дождей», написанной актером театра Павлом Конивцем, который одновременно является и постановщиком этого спектакля.

«Это история, рассказанная современным, местами хлестким, языком. В меру смешная. Отчасти горькая. И в каком-то смысле сказочная. Спектакль о чуде, которое, возможно, не делает людей добрее или милосерднее. Живее делает точно. С учетом, что быть живым – не всегда счастье. О чуде, которое растворяет всякого рода перегородки: между взрослым и детским; между белым и черным юмором; между призрачным человеческим комфортом и человеческой душой, слишком неугомонной», – сказал Конивец.

Зрители ждали этот спектакль еще в апреле, но из-за эпидемии коронавируса дата премьеры была перенесена. Этот спектакль, как и последующие, будет проводиться с выполнением требований Роспотребнадзора и распоряжений губернатора Московской области.

«Это уже вторая работа Павла Конивца: первый его спектакль «Мальчик примерный. ВЕСЕЛО» был поставлен 4 года назад и уже получил высокую оценку жюри нескольких театральных фестивалей. Пьеса «2411 дождей» – яркий пример современной драматургии, сочетающий бытовую и, в то же время, образную, почти поэтическую речь персонажей, главным из которых является Галька – «ребенок 44 лет», – отмечается в материале.