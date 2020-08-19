РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Автосервис общей площадью около 500 квадратных метров появится на улице 43-й Армии в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Одноэтажное здание автосервиса общей площадью порядка 500 квадратных метров планируется построить на улице 43-й Армии в Подольске. Главным акцентом в проекте автосервиса станет темно-красная «рама» основного фасада из алюминиевых панелей, зрительно объединяющая его с существующей автомойкой и служащая фоном для вывесок и рекламы. В зоне входа предусмотрены витражное остекление и козырек-навес от осадков. Вход спроектирован с отметки земли», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Также планируется комплексное благоустройство территории с организацией безопасных пешеходных зон и открытой парковки автомобилей. Проектировщиком является ООО «АБ Бинолим».

«Этот небольшой объект придорожного сервиса получился элегантным за счет того, что авторы проявили внимание к деталям и материалам фасада, показав, что и здания технического назначения можно сделать привлекательными. Фасады облицованы алюминиевыми панелями в серо-бордовой гамме со вставками горизонтальных ламелей. Интересные акценты дает оригинальная декоративная подсветка фасадов в виде кругов», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.