РИАМО - 19 авг. За последние сутки на территории Подмосковья выявили 151 случай заражения коронавирусом, при этом в 26 городских округах не зарегистрировали ни одного случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За сутки 17 случаев заражения выявлено в Красногорске, 12 – в Истре, еще по десять – в Химках и Одинцовском городском округе. Девять случаев заражения выявили в Шатуре, по семь – в Воскресенске и Мытищах. По шесть случаев выявлено в Солнечногорске и Сергиево-Посадском округе, по пять – в Клину, Подольске и Пушкинском округе, по четыре случая выявили в Лыткарине и Наро-Фоминском округе.

По три случая выявили в Дзержинском, Домодедове, Дубне, Ивантеевке, Серпухове, Электростали, Ленинском и Орехово-Зуевском округах. По два – в Лобне, Богородском округе, Рузском, Можайском и Дмитровском округах. По одному случаю заражения коронавирусом за последние сутки выявили в Реутове, Балашихе, Зарайске, Кашире, Королеве, Электрогорске, Лотошине, Люберцах, Коломенском и Раменском округах.

Ни одного случая инфицирования не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Долгопрудном, Егорьевске, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Лосино-Петровском, Луховицах, Ступине, Жуковском, Звездном городке, Талдомском округе, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской и Щелкове.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 384 случая заражения Covid-19. Умерли 1155 человек, вылечились и выписались 49 920 человек.

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19 АВГУСТА

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- Столичные власти опровергли закрытие предприятий из‑за коронавируса. Ранее появились слухи о возможном закрытии предприятий города из‑за второй волны Covid‑19.

- Антитела к коронавирусу обнаружили у более 20% обследованных в Подмосковье. В общей сложности выполнено более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела

- В России коронавирус диагностировали у 4 828 человек. В Москве 691 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 151.

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