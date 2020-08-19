РИАМО - 19 авг. Строительство развязки на пересечении Юго-восточной хорды с Волгоградским проспектом в Москве будет завершено по плану к концу 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Сейчас ведутся работы подготовительного периода и начинаются буровые работы. Строители уже приступают к перекладке инженерных коммуникаций», — отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы ведутся на участке от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейной. В проект также включена транспортная развязка на пересечении с Волгоградским проспектом.

Эстакада прямого хода пересечет Волгоградский проспект и Люблинскую улицу, а эстакады съездов обеспечат выезд с хорды на сам проспект.

Систему хордовых магистралей в столице планируют завершить в 2023 году. Система включает в себя Северо-Западную хорду, Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду.