РИАМО - 19 авг. За первые семь месяцев этого года в России сократилось на 7% количество зарегистрированных преступлений против личности, также сохранилась тенденция снижения уровня ряда других преступлений, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

В частности, уменьшилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 4,6%, разбоев – на 19,2%, а грабежей – на 12,9%.

«Криминогенная ситуация на улицах городов, сел и иных населенных пунктов стабильна. За указанный период в общественных местах совершено на 10,8% меньше преступлений, чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 10,6% меньше. Количество уличных разбоев сократилось на 22,3%, грабежей – на 22,4%, краж – на 19,3%, в том числе краж транспортных средств – на 30%», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, зафиксировано на 3,7% снижение преступлений, совершенных мигрантами. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства – на 5,9% меньше. Еще на 12,1% уменьшилась преступность на транспорте, в том числе по тяжким и особо тяжким составам – на 12,4%.

«Зафиксировано снижение на 9,5% количества семейно-бытовых преступлений, в том числе на 13,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,8% – средней тяжести и на 7,4% – легкого вреда здоровью», – сообщила Волк.

Общее количество зарегистрированных в стране преступлений примерно соответствует уровню прошлого года, наблюдается незначительный рост на 0,5%. Однако этот рост связан с увеличением числа интернет-мошенников. Так, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 129,7%.