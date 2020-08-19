РИАМО - 19 авг. Основатель сервиса блокировки рекламы 1Blocker Салават Ханов дал советы о том, как обезопасить себя от приложений, которые крадут личные данные, сообщает Газета.ru.



Он рассказал, что, как правило, пользователи сами предоставляют сервисам «лишнюю» информацию. Для того, чтобы банковские приложения не могли обращаться к контактам постоянно, нужно отключить доступ к адресной книге. Также в настройках смартфона можно ограничить трекинг рекламы, сбросив специальный идентификатор.



«Независимо от того, как часто вы используете приложения с бесплатным VPN, прочитайте соглашение об обслуживании. Такие приложения могут быть опасными, так как они собирают информацию со всех профилей в соцсетях воедино. Помните, что через разрешение к медиатеке разработчик может получить доступ к большому количеству информации, так как у всех фотографий есть геолокация», — сказал Ханов.



Кроме того, по мнению эксперта, следует своевременно устанавливать обновления ОС и приложений. Они могут содержать в себе исправления ошибок, связанных с безопасностью.