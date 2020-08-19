РИАМО - 19 авг. Как показали данные, полученные учеными, коронавирус оказался крайне опасным для беременных, при этом риски для будущих мам ранее не дооценивали, пишет в среду газета «Известия».

Согласно статистике, женщины в положении имеют на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии, чем другие пациентки. Также результаты исследований показали, что будущие мамы на 70% чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких. Однако вероятность смерти у них меньше.

«В процессе ожидания ребенка на организм ложится двойная нагрузка: сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. <…> Также на более поздних сроках у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови, что в ситуации с коронавирусом может привести к повышенному тромбообразованию», — говорится в материале.

Существует и другая опасность. Она заключается в приеме противовирусных препаратов: часть из них может привести к патологии плода.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ученые обнаружили, что Covid‑19 оказался крайне опасным для беременных. Женщины в положении имеют на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии.

- Столичные власти опровергли закрытие предприятий из‑за коронавируса. Ранее появились слухи о возможном закрытии предприятий города из‑за второй волны Covid‑19.

- Антитела к коронавирусу обнаружили у более 20% обследованных в Подмосковье. В общей сложности выполнено более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела

- В России коронавирус диагностировали у 4 828 человек. В Москве 691 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 151.

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4687 жителей столицы.