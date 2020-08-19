РИАМО - 19 авг. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов заявил, что городские власти не собираются вновь закрывать предприятия из-за новой волны коронавируса, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал новые слухи о том, что в столице могут якобы ввести новые карантинные ограничения осенью в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«У нас нет никаких планов по закрытию предприятий. <...> Наблюдаем тенденцию, которая родилась непонятно откуда. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. <... > Город готов к любому варианту развития ситуации, <...> не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», — подчеркнул заммэра.

За последние сутки в России выявлено 4828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 691 — в Москве. В столице уже четыре дня подряд суточный темп прироста случаев коронавируса составляет 0,27%.

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