РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. Компания Ingrad построит в микрорайоне Новое Медведково первый в городском округе Мытищи скейт-парк, говорится в сообщении управления по связям с общественностью ГК «Инград».

В микрорайоне Новое Медведково городского округа Мытищи появится собственный скейт-парк. Он станет первым во всем муниципалитете.

«Объект площадью более 600 квадратных метров будет состоять из 8 элементов, выполненных из бетона и металла. Материалы выбраны с учетом близости жилой застройки. В отличие от дерева и фанеры, бетонное основание менее шумное. Бетонные поверхности будут окрашены в серый цвет, все металлические изделия покроют защитными красителями серого и желтого цветов», - говорится в сообщении.

Дополнительно элементы скейт-парка обработают упрочняющими составами, которые позволят добиться высокого качества покрытия и продлят срок его службы.

Перед началом проектирования будущей спортивной зоны специалисты Ingrad получили консультацию у руководства Федерации скейтбординга России. Итоговый проект разрабатывался компанией FK-RAMPS. На ее счету строительство 625 площадок для экстремальных видов спорта в России и за рубежом.

«Скейт-парк станет главным спортивным ядром рекреационной зоны, обустройство которой ведется в квартале «Новое Медведково». Бульвар протяженностью более 700 метров будет расположен между улицей Разведчика Абеля и Рупасовскими прудами. Вдоль улицы обустроят тротуары, велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, линии декоративного освещения и дизайнерские перголы. Также подрядчик проведет комплексное озеленение территории. Строительство планируется завершить осенью», - отмечается в материале.

«Новое Медведково» - это современный жилой квартал комфорт-класса от группы компаний «Инград». Он расположен в северо-западной части Мытищ, рядом с крупнейшими природными объектами Подмосковья - Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. Первые 16 корпусов из 39 уже введены в эксплуатацию.

Также на территории квартала открыты собственный детский сад и лингвистическая гимназия. Помимо них в «Новом Медведкове» планируется построить еще 4 детских сада и новую школу на 1735 мест. Образовательное учреждение станет одним из самых больших в Московской области.