РИАМО - 19 авг. В столичном театре «Содружество актеров Таганки» завершилась церемония прощания с художественным руководителем театра, заместителем председателя Мосгордумы Николаем Губенко, передает в среду корреспондент РИАМО.

На гражданскую панихиду пришло много людей, свободных мест в партере не осталось. Ведущий церемонии попросил гостей пройти к выходу и проводить усопшего в последний путь громки аплодисментами.

Губенко скончался 16 августа. Ему было 78 лет.

Он родился 17 августа 1941 года. Губенко закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, был лауреатом госпремии РСФСР. В 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР, в 1995-2003 годах был депутатом Госдумы.

Губенко также был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Он был вновь избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост зампреда Мосгордумы.

С 1993 года Губенко был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки».

Режиссера похоронят на Кунцевском кладбище.