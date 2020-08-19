РИАМО - 19 авг. Жителям столицы с 22 августа предлагают пользоваться компенсационными автобусами, которые будут ходить от станции «Рижская» до «Проспекта Мира» Калужско-Рижской линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Станцию «Рижская» на «оранжевой» ветке метро закроют 22 августа на один год. За это время там планируют заменить эскалаторы и отреставрировать декоративное покрытие колонн, пол и потолок вестибюля.

«На маршруте КМ будут работать автобусы большого класса с 5:30 до 2:00 с интервалом 2-3 минуты», — говорится в сообщении.

До «Рижской» станции можно также добраться регулярными маршрутами наземного транспорта: от метро «Проспект Мира» — автобусы № м2, м9, 379, 903 (экспресс).

Еще от метро «ВДНХ» и «Алексеевской» курсируют автобусы № м9, 33, 85, 172, 379, 903 (экспресс), электробус № т14. А от метро «Марьина Роща» — автобусы № т18, 84, электробус № т42.