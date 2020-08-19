РИАМО - 19 авг. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников запомнил своего коллегу-парламентария, актера и режиссера Николая Губенко как яркого и жизнелюбивого человека, который работал на благо москвичей.

В среду столица прощается с заместителем председателя Мосгордумы, худруком – директором театра «Содружество актеров Таганки» Николаем Губенко. Траурная церемония проходит в родном для Губенко театре.

«Последние шесть лет, как правило, в третью среду месяца мы с Николаем Николаевичем открывали заседание Московской городской думы. И я никак не мог предположить, что в третью среду августа 2020 года мы будем прощаться с ним здесь, на сцене его любимого театра «Содружество актеров Таганки», - сказал Шапошников на церемонии.

Он отметил, что театр дарил Губенко силы для жизни и работы. Шапошников назвал коллегу ярким человеком и примером жизнелюбия. Губенко обожал москвичей и делал все возможное, чтобы им жилось лучше.

«Николай Николаевич – пример для подражания, пример для молодого поколения. Он навсегда останется для нас другом, учителем, наставником. Тяжело переживать эти минуты... Ничто не может заменить Николая Николаевича, он навсегда останется не только в нашей памяти, но и в наших сердцах», - заключил Шапошников.

Николай Губенко скончался 16 августа в возрасте 78 лет. Режиссера похоронят в среду на Кунцевском кладбище Москвы.