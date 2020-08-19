РИАМО - 19 авг. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников запомнил своего коллегу-парламентария, актера и режиссера Николая Губенко как яркого и жизнелюбивого человека, который работал на благо москвичей.
В среду столица прощается с заместителем председателя Мосгордумы, худруком – директором театра «Содружество актеров Таганки» Николаем Губенко. Траурная церемония проходит в родном для Губенко театре.
Он отметил, что театр дарил Губенко силы для жизни и работы. Шапошников назвал коллегу ярким человеком и примером жизнелюбия. Губенко обожал москвичей и делал все возможное, чтобы им жилось лучше.
«Николай Николаевич – пример для подражания, пример для молодого поколения. Он навсегда останется для нас другом, учителем, наставником. Тяжело переживать эти минуты... Ничто не может заменить Николая Николаевича, он навсегда останется не только в нашей памяти, но и в наших сердцах», - заключил Шапошников.
Николай Губенко скончался 16 августа в возрасте 78 лет. Режиссера похоронят в среду на Кунцевском кладбище Москвы.
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