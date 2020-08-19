РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи сотрудники спортивной школы «Авангард» провели учения по пожарной эвакуации, сообщается в Instagram-аккаунте спортшколы.

«Сотрудники спортивной школы «Авангард» совместно с коллегами со стадиона «Торпедо» и занимающимися спортивной школы ЦДЮС провели плановые учения по пожарной эвакуации. Была проведена беседа по правилам пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Также была проведена тренировочная эвакуации и транспортировка условного пострадавшего с оказанием первой помощи.