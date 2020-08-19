РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Рабочие отремонтируют 2,4 тысячи квадратных метров асфальта на территории детсада «Теремок» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. На территории детского садика «Теремок» проводятся работы по ремонту асфальтового покрытия. Общая площадь ремонта составит более 2,4 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Также проводятся работы по установке бортового камня, устройству тротуарных дорожек.