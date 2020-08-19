РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 авг. Текущий ремонт дома №4 по улице Молодежной в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи планируют завершить до 1 сентября текущего года, в рамках ремонта заменено 170 метров теплотрассы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров и руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина побывали в этом доме в ходе совещания по содержанию территорий бывшего военного городка. После общения с жителями управляющей компании «Зет Сервис» поручили в течение двух недель устранить все недочеты.

«В рамках текущего ремонта УК ведутся работы по ремонту отмостки вокруг дома, заменено 170 метров теплотрассы. Сейчас их окрашивают и делают изоляцию. Во всех подъездах на всех этажах светильники меняют на светодиодные. Идут подготовительные работы к косметическому ремонту в подъездах. Также вся электропроводка убрана в короба. На все работы срок выполнения две недели. До 1 сентября мы должны уложиться», - сказал заместитель руководителя администрации городского округа Михаил Объедков.

Он добавил, что ремонт ведется за счет средств управляющей компании.

По словам управляющего ООО «Зет Сервис» Виталия Стащенко, они приняли предложения жителей поменять окна в подъездах на пластиковое в рамках работ по капитальному ремонту дома.

«Планируем войти в программу в 2021 году», - подчеркнул Стащенко.

Выполнение работ по ремонту дома проконтролируют областная Госжилинспекция, администрация и депутаты Балашихи Евгений Николаев и Вячеслав Крылов.

12 августа в рамках рабочей поездки в Балашиху микрорайон Заря посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. После общения с жителями бывшего военного городка он поручил провести встречу по содержанию территорий и многоквартирных домов.