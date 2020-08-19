РИАМО - 19 авг. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», уже 8352 семьи Подмосковья распорядились средствами регионального материнского капитала, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Из этого числа 4416 человек улучшили свои жилищные условия, 981 человек направили средства на получение образования ребенком, еще 2955 человек – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года», — добавила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер выплаты в 2020-м и 2021 годах составляет 50 тысяч рублей. Если часть средств регионального маткапитала была использована частично, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году — в размере остатка средств за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

Заявление на выплату за 2020 год подается в управлении социальной защиты населения не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год — не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.

Для получения ежегодной выплаты нужно с полным комплектом документов обратиться в управление социальной защиты населения.