РИАМО - 19 авг. В Московской области в общей сложности выполнили более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела к этой инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы стараемся развивать в регионе доступность прохождения исследований на коронавирус и антитела к нему. На сегодняшний день ИФА-диагностика доступна для всех жителей региона бесплатно по полису ОМС, для этого необходимо обратиться в городскую поликлинику. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у более 20% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти исследование, нужно записаться в поликлинику на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится платно.

За последние сутки в Подмосковье выявили 151 случай заболевания Covid-2019. Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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19 АВГУСТА

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- Антитела к коронавирусу обнаружили у более 20% обследованных в Подмосковье. В общей сложности выполнено более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела

- В России коронавирус диагностировали у 4 828 человек. В Москве 691 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 151.

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