РИАМО - 19 авг. Сельхозпроизводители Подмосковья намолотили более 211 тысяч тонн зерна на сегодняшний день, что уже составляет более 50% от годового плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,4 центнеров с гектара, яровых зерновых и зернобобовых – примерно 27 центнеров с гектара, масличных – 34,4 центнеров с гектара.
«Урожай зерна убран на площади более 57 тысяч гектаров, из них зерновых – 51,3 тысячи гектара. Осталось убрать порядка 141,3 тысячи гектара зерновых, зернобобовых и масличных культур», – подчеркнул министр.
На территории Московской области планируют собрать в этом году свыше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.
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