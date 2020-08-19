РИАМО - 19 авг. Сельхозпроизводители Подмосковья намолотили более 211 тысяч тонн зерна на сегодняшний день, что уже составляет более 50% от годового плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Порядка 191 тысячи тонн – это зерновые и зернобобовые, из которых озимых пшеницы, ржи и тритикале – 172,4 и порядка 19 тысяч тонн собрано яровых. Также собрали 20,3 тысячи тонн масличных культур», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,4 центнеров с гектара, яровых зерновых и зернобобовых – примерно 27 центнеров с гектара, масличных – 34,4 центнеров с гектара.

«Урожай зерна убран на площади более 57 тысяч гектаров, из них зерновых – 51,3 тысячи гектара. Осталось убрать порядка 141,3 тысячи гектара зерновых, зернобобовых и масличных культур», – подчеркнул министр.

На территории Московской области планируют собрать в этом году свыше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.