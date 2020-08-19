РИАМО - 19 авг. Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский посетил церемонию прощания с художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки», заместителем председателя Мосгордумы Николаем Губенко, передает в среду корреспондент РИАМО

«Увеличение в 1,5 раза бюджета культуры Москвы с 2015 года — это во многом благодаря личному участию Николая Николаевича. Сейчас все театры оказались в трудной ситуации из-за пандемии, это увеличение позволило создать ту финансовую подушку безопасности, которая позволила театрам пережить этот сложный период», - сказал Кибовский со сцены театра «Содружество актеров Таганки».

Он отметил, что о масштабности личности Николая Губенко можно говорить долго, но, к сожалению, теперь только в прошедшем времени.

«Дорогой Николай Николаевич, я горжусь нашими с вами отношениями, я горжусь теми впечатлениями и воспоминаниями, которые лично у меня остались от нашей с вами совместной работы. Я очень благодарен за ваш профессионализм, достоинство, принципиальность, вашу мудрость», - сказал Кибовский.

Он также выразил соболезнование семье, коллективу театра и его ученикам.

Губенко скончался 16 августа. Ему было 78 лет. С 1993 года он был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки». Также Губенко был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Он вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост зампреда Мосгордумы.