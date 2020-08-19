РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи 2 760 безработным гражданам произведены выплаты по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Шилова.

На рабочей встрече с руководителями Мытищинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Подмосковья Ириной Скворцовой, ГУ МО «Мытищинский центр занятости» Еленой Донсковой и ГУ ПФР №6 по городу Москве и Московской области Ириной Астраханцевой разобрали причины поступающих обращений мытищинцев по задолженностям при выплате пособий по безработице.

«Пособие по безработице выплачивается сегодня 4 360 гражданам. Выплаты безработным по 3 тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей произведены 2 760 гражданам. Большое количество получателей и, как следствие, значимо увеличившийся документооборот, несмотря на систему межведомственного взаимодействия, в июле привели к частичным задержкам по отработке обращений. Сегодня ситуация исправлена», - написала Шилова в своем Instagram-аккаунте (https://www.instagram.com/p/CEECQsaJnPy/).

Телефоны горячей линии центра занятости: +7(495)586-54-97, администрации муниципалитета: +7(495)582-61-66.