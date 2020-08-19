РИАМО - 19 авг. Компания «Яндекс» запустила новое приложение Go, которое объединит в одном месте сервисы для решения каждодневных задач в городе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В магазинах мобильных приложений «Яндекс Go» появилось вместо «Яндекс.Такси». В нем объединили каршеринг «Яндекс.Драйв», а также расписание наземного транспорта. В марте 2020 года в приложение были добавлены сервисы «Еда» и «Лавка».

«Яндекс Go» позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем занимает 20 минут, продуктов – 15 минут, блюд из ресторанов или кафе – 30 минут», – заявил гендиректор группы компаний «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go».

«Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как внутри Go, так и в отдельных приложениях.