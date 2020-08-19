РИАМО - 19 авг. Компания «Яндекс» запустила новое приложение Go, которое объединит в одном месте сервисы для решения каждодневных задач в городе, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В магазинах мобильных приложений «Яндекс Go» появилось вместо «Яндекс.Такси». В нем объединили каршеринг «Яндекс.Драйв», а также расписание наземного транспорта. В марте 2020 года в приложение были добавлены сервисы «Еда» и «Лавка».
Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go».
«Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как внутри Go, так и в отдельных приложениях.
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