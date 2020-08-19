РИАМО - 19 авг. С начала 2020 года отмечается увеличение объемов экспорта алкогольной продукции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Объем экспорта <...> в денежном выражении составил более 24 миллионов долларов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Большая часть экспорта — это водка и солодовое пиво. Сильнее всего вырос экспорт пива — на 27% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

По итогам первого полугодия Подмосковье сохранило за собой лидерство по производству пивной продукции в России.