РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 авг. В Домодедове за сутки выявили еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 2 043 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 151 новый случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 155 человек. Выздоровели и выписались 49 920 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 2 043 (+3)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.