РИАМО - 19 авг. В Подмосковье за прошедшие сутки зарегистрировали 151 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявили свыше 66 тысяч случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в Подмосковье вылечили 135 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в регионе вылечились 49 920 заболевших. За сутки умерло четыре пациента, общее число смертельных случаев достигло 1155.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 384 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется при появлении любых симптомов ОРВИ сразу вызывать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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19 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ученые обнаружили, что Covid‑19 оказался крайне опасным для беременных. Женщины в положении имеют на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии.

- Столичные власти опровергли закрытие предприятий из‑за коронавируса. Ранее появились слухи о возможном закрытии предприятий города из‑за второй волны Covid‑19.

- Антитела к коронавирусу обнаружили у более 20% обследованных в Подмосковье. В общей сложности выполнено более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела

- В России коронавирус диагностировали у 4 828 человек. В Москве 691 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 151.

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4687 жителей столицы.