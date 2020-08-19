РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи благоустроили участок пешеходной дороги по улице Каргина, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Мытищинская теплосеть провела работы по замене тепловой магистрали. Жители микрорайона пожаловались, что окончание дорожки выходит прямо в яму, где скапливается вода и образовывается лужа, которую сложно обойти.

«Перед работой заехал посмотреть, как отреагировали на жалобу, о которой писали жители на портале «Добродел» и в соцсетях. Речь идет об участке пешеходной дороги в районе улицы Каргина у дома №38, корпус 1. Подрядчик сделал качественную асфальтированную дорожку, провел благоустроительные работы, озеленение. Думаю, жители уже оценили выполненную работу», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, замечательно, что есть активные жители, любящие свой город, округ, готовые конструктивно общаться о тех или иных проблемах и вместе находить компромиссное решение.