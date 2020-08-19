РИАМО - 19 авг. На станции МЦД-2 Стрешнево появились первые стикеры онлайн-библиотеки проекта «Книги в Метро», в ближайшие дни они появятся на всех 60 станциях Московских центральных диаметров, сообщила журналистам в среду заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Это первая станция, где появилась онлайн-библиотека. <...> Буквально в ближайшее время, в течение нескольких дней, проект появится на всех станциях участков МЦД-1 и МЦД-2», - рассказала Темникова.

По ее словам, в настоящее время онлайн-библиотека содержит более 700 произведений отечественной и зарубежной литературы. Стикеры с QR-кодами появятся возле касс, на платформах или внутри погодных модулей.

Проект «Книги в Метро» стартовал с открытия станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии подземки в 2018 году. На колоннах на платформе станции разместили QR-коды для скачивания электронных версий произведений литературы.