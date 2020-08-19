РИАМО - 19 авг. Рубль незначительно растет к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже, сообщает в среду Газета.ru.



«Курс доллара с начала торгов снизился на две копейки, до 73,14 рубля. Евро упал на семь копеек, до 87,28 рубля», — говорится в сообщении.



Аналитики считают, что на курс рубля почти наверняка продолжат влиять многочисленные внешние риски, из-за которых российской валюте не удалось сильнее укрепиться на прошлой неделе.