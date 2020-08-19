РИАМО - 19 авг. В столичном театре «Содружество актеров Таганки» началась церемония прощания с художественным руководителем театра, заместителем председателя Мосгордумы Николаем Губенко, передает в среду корреспондент РИАМО.

Всех желающих проститься с умершим начали пускать в театр.

Губенко скончался 16 августа. Ему было 78 лет. Он был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Он вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года, занимал пост зампреда Мосгордумы.

С 1993 года Губенко был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки».

Режиссера похоронят на Кунцевском кладбище.