РИАМО - 19 авг. За минувшие сутки в Подмосковье выздоровели 135 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе вылечили от коронавируса 49 920 заболевших.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

На сегодня в Подмосковье сняли почти все ограничения по коронавирусу. При этом продолжает действовать масочный режим.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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