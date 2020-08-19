РИАМО - 19 авг. За сутки в Москве подтвердили 691 новый случай заражения коронавирусом, при этом уже четыре дня суточный темп прироста случаев Covid-19 составляет 0,27%, сообщает столичный оперштаб.

«Этот показатель в два раза меньше, чем два месяца назад. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», – уточняется в сообщении.

Среди новых заболевших 46,5% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% – в возрасте 46-65 лет, 14,6% – от 66 до 79 лет. Еще 5% заразившихся – граждане старше 80 лет.

Кроме того, 6,8% из числа зараженных являются детьми. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

За все время пандемии в столице выявили 254 448 случаев инфицирования. Общее число выздоровевших пациентов достигло 200 359, умерли 4687 человек.

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