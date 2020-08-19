РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 авг. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове местную жительницу, подозреваемую в краже кошелька с деньгами из сумки посетительницы магазина, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что неизвестные в одном из магазинов похитили у нее из сумки кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 56-летняя местная жительница по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление МУ МВД России «Балашихинское» возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.