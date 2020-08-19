РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В подмосковном Подольске приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Короче», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Второй сезон комедийного сериала «Короче» снимают в Подольске на углу улиц Кирова и Клемента Готвальда», - говорится в сообщении.

Скетчи сериала повествуют о том, что волнует обычного тридцатилетнего парня. Девушки, работа, друзья, бытовые мелочи и многое другое, о чем мужчины предпочитают молчать.