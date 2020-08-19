РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. Художница украсила деревьями и птицей один из подъездов ЖК «Эстет» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Гражданская инициатива в микрорайоне Климовск. Жители ЖК «Эстет» продолжают добрую традицию по украшению своих подъездов. Так, на днях был украшен холл первого этажа четвертой секции», – говорится в сообщении.

В подъезде появились деревья и птица.

«Это уже третий подъезд, который украшен за текущий месяц. Работы проводит жительница дома Мила Коваль», – заключается в сообщении.