РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 19 авг. В связи с производством плановых работ Щелковским РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» пройдут временные отключения в ряде населенных пунктов и садовых товариществах с 21 по 25 августа, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 21 по 25 августа в связи с плановым проведением работ на линиях электропередачи в ряде населенных пунктов и садовых товариществах Щелкова будет отключено электричество», – говорится в сообщении.

21 августа электроэнергия будет отключена в СНТ «Ветерок», «Юность-2», «Дубрава-2», «Дубрава-3», «Кожино» и «Заречный». 24 и 25 августа электричество отключат в селе Петровское, деревнях Огуднево, Степаньково, Костыши, Маврино, Машино, Бартеньки, Коняево.

Все отключения будут проходить с 09:00 до 17:00.