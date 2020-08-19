РИАМО - 19 авг. У московского театра «Содружество актеров Таганки» на церемонию прощания с художественным руководителем театра, заместителем председателя Мосгордумы Николаем Губенко начали собираться люди, передает в среду корреспондент РИАМО.

У главного входа в театр стоят люди с цветами и в масках. Некоторые из них общаются друг с другом, а затем заходят внутрь.

В театр заносят большие корзины цветов и венки. Их несут к гробу усопшего, который уже стоит на сцене в зале. Люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы и почтить память Губенко. Справа и слева от гроба стоят микрофоны для тех, кто хочет сказать добрые слова об усопшем.

Всем, кто заходит в театр, на входе измеряют температуру и просят надеть маску. Если маски нет, то ее выдают.

Губенко скончался 16 августа. Ему было 78 лет. Он был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Он вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост зампреда Мосгордумы.

С 1993 года Губенко был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки».

Церемония прощания с режиссером начнется в 11:00.