РИАМО - 19 авг. Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила строительство спортивного клуба на улице Федосьино в Западном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На земельном участке площадью 0,2 гектара инвестор планировал строительство спортклуба общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, но реализация проекта так и не была начата.

«Договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке. Соответствующее уведомление инвестору будет направлено», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Сейчас участок, на котором не стали строить спортивный клуб, свободен для застройки, заключила она.