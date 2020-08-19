РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 авг. На ремонт горки на детской площадке по улице Летной в городском округе Мытищи потребуется 2 недели, сообщается на сайте администрации горокруга.

Очередное заседание комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты округа состоялось во дворе дома №36 корпус 1 по улице Летной. Жители пригласили общественников оказать содействие в решении ряда вопросов по ремонту и содержанию детской площадки.

«Самый крупный элемент площадки – детская горка – требует срочного ремонта. Во встрече принимал участие представитель управляющей компании МУП «Управление заказчика», который пообещал, что покрытие будет восстановлено в течение двух дней. На ремонт горки потребуется две недели», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что площадка относительно новая, часть детских конструкций от интенсивного использования пришла в неисправное состояние. Часть конструкций была демонтирована, но в местах их прежнего размещения не было восстановлено покрытие.

«Мы очень надеемся на оперативность со стороны управляющей компании, чтобы маленькие жильцы дома еще успели насладиться горкой в последние летние деньки. В свою очередь будем держать ситуацию на контроле», – сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Мытищ Роман Коробейкин.