РИАМО - 19 авг. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 691 новый случай коронавирусной инфекции, за все время пандемии в мегаполисе выявили 254 448 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в столице вылечили 1242 человека с Covid-19. Общее число выздоровевших пациентов в Москве достигло 200 359.

В Москве за сутки также скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в столице умерли 4687 человек.

За последние сутки в России выявлено 4828 новых случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 117 пациентов, после лечения выздоровели 6795 человек.

На текущий момент общее число случаев коронавируса в РФ составляет 937 321. Умерли 15 989 человек, вылечились 749 423 пациентов.

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19 АВГУСТА

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- Столичные власти опровергли закрытие предприятий из‑за коронавируса. Ранее появились слухи о возможном закрытии предприятий города из‑за второй волны Covid‑19.

- Антитела к коронавирусу обнаружили у более 20% обследованных в Подмосковье. В общей сложности выполнено более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела

- В России коронавирус диагностировали у 4 828 человек. В Москве 691 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 151.

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