РИАМО - 19 авг. Сотрудники Московского областного управления ФАС России вынесли в отношении АО «Оборонэнерго» постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В адрес управления обратилась жительница поселка Некрасовский Дмитровского округа с жалобой на несоблюдение обществом правил технологического присоединения, выразившиеся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», – уточняется в сообщении.

В результате проведения проверки выяснилось, что «Оборонэнерго» нарушило правила технологического присоединения. Ранее компанию уже штрафовали за похожее нарушение. Теперь общество наказали за правонарушение повторно.

Вместе с тем АО «Оборонэнерго» вынесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.