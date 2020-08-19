РИАМО – 19 авг. В рамках акции «Родительская приемка» депутаты Совета депутатов подмосковного Реутова оценивают готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Депутаты Совета депутатов Реутова, члены и сторонники партии «Единая Россия» вместе с представителями родительских комитетов и директорами школ проверили готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Школы подмосковного Реутова готовят к учебному году, учитывая все необходимые новые требования: детям и учителям будут измерять температуру при входе в здание, установлена специальная разметка для дистанции, закуплены все необходимые дезинфицирующие средства и многое другое», – говорится в сообщении.

Учителя должны будут носить маски при индивидуальной̆ работе с детьми, остальные сотрудники – на постоянной основе, в течение рабочего дня. Дети могут носить маски по желанию.

«Важно, чтобы дети были здоровы, учились и общались в безопасных условиях. Мы лично убедились в том, что школы готовы к приему учеников и безопасной работе учителей и персонала», – сказал депутат Совета депутатов Реутова Дмитрий Глабай.

Он отметил, что проверяющая группа также провела и анализ архитектурной доступности школы для маломобильных групп населения.

«В школах Реутова созданы необходимые условия для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья: есть пандус, широкие дверные проемы, чтобы школьник мог беспрепятственно передвигаться вместе с тьютором», – добавил Глабай.